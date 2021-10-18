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Лига чемпионов

Лепëхин: «Надеюсь, что в матче с «Ювентусом» игра «Зенита» тоже будет достойной» эксклюзив

18 Октября 2021 • 17:26 Комментировать (3)
Зенит
...
Ювентус
3.80 3.25 2.10
20.10 22:00

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепëхин в беседе  корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «сине-бело-голубыми» и «Ювентусом».

«Шансов на успех у «Зенита», конечно, меньше, чем у «Ювентуса». Но я надеюсь, что мы сможем дать бой. «Челси» мы дали бой, пусть результат в том матче не стал положительным, но игра была достойной. Надеюсь, что в предстоящем матче с «Ювентусом» игра тоже будет достойной, а результат теперь станет положительным. Предпосылки к этому есть. Но я, честно говоря, хороший результат в матче против «Ювентуса» буду воспринимать как удачу.

Что будет важнее в этой встрече, атака или оборона? Для меня в любом матче игра в обороне важнее. В атаке играть мало кто умеет, для этого нужны индивидуально сильные игроки. А вот игра в обороне - это то, от чего надо отталкиваться любому тренеру в любой команде, даже очень сильной», - сказал Лепëхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепëхин
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
18 Октября 2021 в 20:24
ай...у энтава спиритута апеть диарея жуткая...))) фууууууу опять диффузия пашла от духавитава...))) как жи ни наср..ть...где написана пра ЗЕНИТ...)))жертва кастрати ни можить ни как привыкнуть к новай гендернай риальнасти...)))
Spirit
18 Октября 2021 в 19:38
Forza Juve!
JUMPER
18 Октября 2021 в 20:28
ай...гуляй Лестер...))) паразвликайся с красна бледнами дивицами...)))
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