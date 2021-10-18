«Зенит» и «Ювентус» рассудит швейцарец Шерер

Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».

УЕФА назначил на поединок в Санкт-Петербурге судейскую бригаду из Швейцарии. Главным в поле будет Сандро Шерер. Ему помогут лайнсмены Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. VAR-арбитром будет немец Бастиан Данкерт из Германии, а его ассистентом – ещё один швейцарец Федайи Сан.

Напомним, что «Зенит» примет туринцев в среду, 20 октября. Начало поединка – в 22:00 по московскому времени.

«Зенит» после двух матчей имеет в своём активе три очка. «Ювентус» лидирует в квартете H с 6 набранными баллами.