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Лига чемпионов

«Зенит» и «Ювентус» рассудит швейцарец Шерер

18 Октября 2021 • 11:39 Комментировать
Зенит
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Ювентус
3.80 3.25 2.10
20.10 22:00

Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».

УЕФА назначил на поединок в Санкт-Петербурге судейскую бригаду из Швейцарии. Главным в поле будет Сандро Шерер. Ему помогут лайнсмены Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. VAR-арбитром будет немец Бастиан Данкерт из Германии, а его ассистентом – ещё один швейцарец Федайи Сан.

Напомним, что «Зенит» примет туринцев в среду, 20 октября. Начало поединка – в 22:00 по московскому времени.

«Зенит» после двух матчей имеет в своём активе три очка. «Ювентус» лидирует в квартете H с 6 набранными баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Сандро Шерер
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