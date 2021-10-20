Марко Маркьонни, бывший игрок «Ювентуса» и сборной Италии, дал прогноз на матч с «Зенитом».

За счет чего «Ювентус» смог выправить дела в Серии А?

В первую очередь, «Ювентус» наконец-то нашел правильный баланс между атакой и обороной, чего, к сожалению, не было в начале сезона. Возвращение Аллегри не могло не привести к переменам, так что поначалу игрокам было сложно адаптироваться, но с каждым матчем «Ювентус» выглядит лучше и лучше и не просто так является фаворитом за скудетто, пусть и пока не в лидерах.

Что вы знаете о «Зените»?

«Зенит» сейчас самый сильный клуб России. Команда постоянно играет в Лиге чемпионов, держит уровень. Также я помню, что в команде работало два тренера из Италии. А Лучано Спаллетти и вовсе сделал клуб чемпионом России.

Чего вы ждете от этой игры?

Каждый, кто надевает футболку «Ювентуса», не думает ни о чем, кроме победы. Поверьте мне, в любом состоянии футболисты «Ювентуса» будут играть только на победу. Уверен, в этом матче все также сложится по сценарию «Ювентуса».

Сергей Румянцев