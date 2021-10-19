Де Лихт готов сыграть против «Зенита»

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт возобновил тренировки с командой сегодня и сможет принять участие в матче с «Зенитом» в среду. Футболист не играл против «Ромы» из-за проблем с приводящей мышцей, но Calcio Мercato сообщает, что голландец сегодня занимался в общей группе без ограничений.

Днем ранее де Лихт прошел обследование, по результатам которого стало понятно, что у него нет серьезных проблем со здоровьем. В текущем сезоне голландец провел 8 матчей в составе «Ювентуса» и 83 игры суммарно с момента переезда в Турин два года назад.

Матч «Зенита» и «Ювентуса» состоится в среду. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.