Семак: «У Аллегри есть возможность ротировать состав без ущерба игровому рисунку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Большой матч, «Ювентус» - очень серьезный соперник. Тем не менее, команда пока очень далека от своих оптимальных кондиций, плохо стартовала и только набирает обороты. Насколько велик сегодня соблазн сыграть первым номером и постараться с первых минут больше владеть мячом и больше создавать?

- Почему вы считаете, что она далека от лучшей формы? Она обыграла «Челси», она обыграла «Рому». Пять побед подряд. Я думаю, наоборот, она сейчас набрала очень хороший ход.

- Если говорить о сопернике, Массимилиано Аллегри дает отдохнуть Хуана Куадрадо, одному из лидеров команды. Адриен Рабио сегодня не может играть, плюс ко всему травмирован Паоло Дибала. Насколько это облегчает «Зениту» задачу?

- Я думаю, Куадрадо играл за сборную, полностью провел предыдущий матч, и игра де Шильо, который здорово действовал в прошлом матче, наверное, дала пищу для размышления Аллегри, и он решил поставить в состав де Шильо. В принципе, думаю, состав, который он выбирает, он очень приличный. Те же Кьеза, Бернардески, Мората - игроки очень высокого уровня. У них также есть возможность ротировать состав без ущерба игровому рисунку. Возможно, присутствие Дибалы добавляет креативности в атаке, это игрок, который может получать между линиями, может исполнять роль диспетчера. Команда в очень хорошей форме, в очень хорошем состоянии. Нас ждет очень непростой тяжелый матч.