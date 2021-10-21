«Зенит» проспал концовку матча с «Ювентусом»: кто из футболистов Семака виноват в обидном поражении

Оценки футболистам Сергея Семака

Два минимальных поражения потерпели российские клубы в матчах среды. Обидно, ведь и «Зенит», и «Спартак» были близки к ничейному результату, но не хватило класса и умения сохранять концентрацию. Команда Сергея Семака отлично отыграла 60 минут, по сути переигрывая «Ювентус», однако смазанная концовка перечеркнула все усилия. А «Ювентус» себе не изменяет, четвёртый (!) матч подряд выигран со счётом 1:0.

Статистика матча: владение мячом – 42:58, удары по воротам - 12:11, в створ – 2:2, угловые – 7:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТАНИСЛАВ КРИЦЮК – 6,5. В личной статистике Крицюка счёт 1:1. Спас после опасного удара Маккенни, но не выручил в моменте с Кулушевски, хотя стоит признать, что удар шведа достать было нереально. Более «Ювентус» в створ ворот не бил.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 6,5. Семак перешёл на схему в три защитника, Ракицкому достался правый полуфланг, где он ничего толкового Бернардески не позволял. Хорош Ярослав был в борьбе, выиграв три эпизода из четырёх, частенько играл на вынос, заблокировал два удара.

ДЕЯН ЛОВРЕН – 5,0. Сегодня Деян обошёлся без явных привозов, но с левого полуфланга пришло куда больше угрозы. Кьеза спокойно ускользал от опеки Ловрена, не позволив ему ни разу мяч отобрать. Хорват явно проигрывал в резкости.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 4,0. Три опаснейших удара из центра штрафной площади – это перебор. Самое странное, что Чистяков проигрывал верх, играя исключительно по мячу. Ни одного отбора или перехвата у Дмитрия, зато мимо него дважды промчался Маккенни, завершив атаки опасными ударами.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 3,5. Ещё больше преуспел в создании туринских моментов Караваев. Почти вся угроза шла с его фланга. Из-под Вячеслава полетел голевой навес, и должен был случиться ещё один, но Маккенни банально промахнулся из убойной позиции.

ДУГЛАС САНТОС – 7,0. Зато левый фланг «Зенит» выиграл. Дуглас поучаствовал в развитии почти каждой опасной атаки питерцев, идеально взаимодействуя с Клаудиньо и Малкомом. Дуглас сделал шесть отборов, выиграл 8 единоборств из 12 и отдал две обостряющие передачи.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 6,5. По привычке выжигал опорную зону Барриос, а когда заметил провал на правом фланге, стал помогать и там. Борьбу у мягкотелых Бентанкура и Локателли выигрывал исправно, совершил 3 отбора и сфолил всего 1 раз. При этом сам заработал 4 штрафных удара.

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ВЕНДЕЛ – 4,5. Удивительным образом вывалился из игры Вендел. Бразильские друзья комбинировали без него, а тот скорее мешал Клаудиньо, часто смещаясь в его зону. В обороне Вендел тоже не помог – его дважды прошли на дриблинге, проиграл 5 единоборств из 7.

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МАЛКОМ – 6,0. Сложно оценить игру бразильской парочки атакующих полузащитников. Много двигался Малком, дважды прошёл соперника на дриблинге, выиграл 6 единоборств из 7, заработал 2 штрафных удара и сделал два отбора, но на выходе толку маловато.

КЛАУДИНЬО – 6,0. Примерно та же картина по Клаудиньо. Очень часто был в кадре, дважды бил очень опасно, отлично комбинировал с Дугласом и Малкомом, поучаствовав в каждой атаке «Зенита», но результата так и не добился. Все моменты так и остались моментами, а «Зенит» проиграл.

АРТЁМ ДЗЮБА – 4,0. За час игрового времени Дзюба сделал 2 точные передачи и 3 неточные. Собственно, на этом всё. Артём не то чтобы сыграл плохо, просто не подошёл под выбранную схему и конкретного соперника. Бразильцы комбинировали на подступах к штрафной, предпочитали игру низом.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – б/о.

СЕРДАР АЗМУН – б/о.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – б/о.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.