Сёмин оценил шансы «Зенита» победить «Ювентус» в Лиге чемпионов

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, чего ждёт от поединка 3-го тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом». Он считает, что команде Сергея Семака по силам добиться положительного результата.

«Зенит» сейчас более организованнее, чем «Спартак». У питерцев есть все шансы, чтобы победить завтра «Ювентус» и выйти из группы. Семаку удалось сбалансировать команду, ни в одной из линий нет проблем. А у «Юве» есть большие проблемы у себя в чемпионате.

Думаю, что ничья не должна устраивать «Зенит». Питерцы должны обыгрывать итальянцев завтра. Для победы есть абсолютно все ресурсы», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Поединок пройдёт 20 октября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.