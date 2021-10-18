Червиченко: «Ничейку «Зенит» в состоянии сделать с «Ювентусом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиланиями от встречи «Зенита» с «Ювентусом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению Червиченко, между футболистами клубов большая разница в классе. Собеседник «Спорт Уик-энда» считает, многие игроки «сине-бело-голубых» не дотягивают до уровня лидеров команды – Клаудиньо и Малкома. Те не менее, он допускает вариант, что команда Семака не проиграет в Санкт-Петербурге.

«Играют дома. Думаю, ничейку «Зенит» в состоянии сделать с «Ювентусом». Но надо быть реалистами. Это будет прыжок выше головы», - заявил Андрей Червиченко.