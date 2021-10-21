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Лига чемпионов

Малафеев считает, что у «Зенита» ещё есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

21 Октября 2021 • 14:26 Комментировать (1)
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Уступив «Ювентусу» в родных стенах, «Зенит» усугубил свое положение в группе Лиги чемпионов. Правда, бывший вратарь питерцев Вячеслав Малафеев не спешит списывать российский клуб со счетов.

Эксперт считает, что для подопечных Сергей Семака еще не все потеряно. По его словам, для выхода в следующую стадию команде необходимо обыгрывать «Челси» в домашней игре, а также не оплошать в поединке с аутсайдером квартета.

«Нужно не только переиграть «Мальме», а еще и надеяться на победу «Ювентуса» в гостевом матче с англичанами. В таком случае в последнем туре «Зенит» получит шанс обойти «Челси», - проанализировал Малафеев в интервью Sport24.

Стоит добавить, что россияне не забили лондонцам на выезде – это может негативно сказаться, если будут считаться дополнительные показатели. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
21 Октября 2021 в 16:20
Кстати, у зинида до сих пор есть неплохие шансы на законное последнее место в группе!
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