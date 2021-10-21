Азмун рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче с «Ювентусом»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями от поединка с туринским «Ювентусом» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» потерпели поражение со счетом 0:1, пропустив гол в концовке матча.

«Это был сложный матч, мы пытались забить. Была закрытая игра, у них были моменты, у нас, но не хватило удачи», - приводит слова иранского футболиста ТАСС.

По итогам трех туров петербургская команда с тремя баллами идет на третьем месте в своей группе. «Ювентус», набрав девять очков, располагается на первой строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет со «старой синьорой» в Турине. Матч пройдет 2 ноября.