​Ракицкий рискует пропустить матч с «Ювентусом»

Ярослав Ракицкий из-за повреждения не смог помочь «Зениту» в субботнем матче Премьер-лиги России против «Арсенала» (победа туляков 2:1). Украинский защитник рискует пропустить и поединок Лиги чемпионов против «Ювентуса». Об этом рассказал главный тренер питерцев Сергей Семак.

«Пока не знаю», - сказал Семак на пресс-конференции, когда у него спросили, сыграет ли Ракицкий против «Ювентуса». Тренер отметил, что состояние футболиста в ближайшее время будет оцениваться.

Матч между «Зенитом» и «Ювентусом» пройдёт в Санкт-Петербурге в ближайшую среду, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.