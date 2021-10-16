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Лига чемпионов

​Ракицкий рискует пропустить матч с «Ювентусом»

16 Октября 2021 • 17:31 Комментировать
Зенит
...
Ювентус
3.80 3.30 2.15
20.10 22:00

Ярослав Ракицкий из-за повреждения не смог помочь «Зениту» в субботнем матче Премьер-лиги России против «Арсенала» (победа туляков 2:1). Украинский защитник рискует пропустить и поединок Лиги чемпионов против «Ювентуса». Об этом рассказал главный тренер питерцев Сергей Семак.

«Пока не знаю», - сказал Семак на пресс-конференции, когда у него спросили, сыграет ли Ракицкий против «Ювентуса». Тренер отметил, что состояние футболиста в ближайшее время будет оцениваться.

Матч между «Зенитом» и «Ювентусом» пройдёт в Санкт-Петербурге в ближайшую среду, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий
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