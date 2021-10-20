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Лига чемпионов

«Зенит» не дотерпел: «Ювентус» в концовке вырвал победу в Санкт-Петерубрге

20 Октября 2021 • 23:53 Комментировать (23)
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

«Зенит» весь матч отбивался и защищался от «Ювентуса». Питерцы были близки к тому, чтобы эта тактика принесла ничью, но в самой концовке туринцы всё же забили и победили.

 

Протокол игры  
Зенит 0:1 Ювентус
  87' Кулушевски Деян (0:1)
Крицюк Станислав Ловрен Деян Чистяков Дмитрий   89' (Круговой Данил (   89') Ракицкий Ярослав Караваев Вячеслав   46'   61' (Азмун Сердар (   61') Вендел Маркус Барриос Вилмар   30' Дуглас Сантос Малком Филипе   69' (Кузяев Далер (   69') Дзюба Артём   61' (Сутормин Алексей (   61') Клаудиньо   89' (Ерохин Александр (   89')
Запасные: Хотулёв Данила Бязров Давид Кравцов Кирилл Кержаков Михаил Кузнецов Даниил Мостовой Андрей
Щесны Войцех Де Шильо Маттиа Бонуччи Леонардо Де Лихт Маттайс Алекс Сандро   58' (Куадрадо Хуан (   58') Маккенни Уэстон Локателли Мануэль   58' (Мело Артур (   58'   60') Бентанкур Родриго   84' (Ремзи Аарон (   84'   90') Бернардески Федерико   58' (Кулушевски Деян (   58') Мората Альваро   76' (Кин Мойзе (   76') Кьеза Федерико
Запасные: Ругани Даниэле Данило Луис Пинсольо Карло Перин Маттиа Кьеллини Джорджо
20 октября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

В среду единственный представитель России в Лиге чемпионов «Зенит» провёл очередной матч. В гости в Санкт-Петербург пожаловал «Ювентус». После двух туров туринцы возглавляли группу Н. набрав шесть очков из шести возможных. «Зенит» же смог взять лишь половину баллов, поэтому подопечным Семака просто необходимо было брать хотя бы не проиграть, чтобы сохранять надежды на плей-офф.

«Ювентус» с первых минут стал пытаться захватить инициативу. Питерцы же старались действовать в активный прессинг, который едва не дал результат минуте на восемнадцатой. Питерцы перехватили мяч на чужой половине и после паса Малкома Клаудиньо решился на дальний выстрел. Футбольный снаряд полетел по замысловатой траектории, и Щесны с трудом его парировал.

«Старая синьора» всё же играла активнее. Вскоре Кьеза совершил проход, обыграв двоих соперников, но его удар заблокировал Ловрен. В целом питерцы хорошо останавливали атаки «Ювентуса», который толком ничего не мог создать. В конце первого тайма гости активизировались. Сначала Алекс Сандро после розыгрыша углового бил с полулёта, но мяч у него свалился с ноги. Затем Кьеза с левого края штрафной пробивал в дальний угол, но чуть в створ не попал. В итоге к перерыву «Ювентус» так ни разу в створ ворот Крицюка не попали.

В начале второго тайма «Ювентус» уже был понастоящему близок к голу. Мората сделал вертикальный разрезающий пас, выведя Маккенни на рандеву с вратарем «Зенита», но тот смог выиграть дуэль у американца. Тут же «Зенит» ответил сам – после контратаки Клаудиньо бил в дальний верхний угол на исполнении, но в цель чуть не попал.

В середине второй половины питерцы вновь с трудом отбились. Последовал заброс на правый край штрафной, Куадрадо опередил Крицюка и проткнул мяч на дальнюю штангу в направлении Мораты, но того в последний момент опередил в подкате Сутормин. Чуть позже де Шильо слева навесил в центр штрафной, откуда Маккенни головой пробил чуть мимо дальней штанги.

К сожалению, «Зениту» не хватило совсем чуть-чуть. За четыре минуты до конца матча де Шильо получил мяч в одиночестве и сделал выверенную подачу в центр штрафной, откуда Кулушевски головой без сопротивления пробил в дальний угол. Футбольный снаряд, задев штангу, отлетел в сетку.

Вскоре Кьеза мог и удвоить счёт. Форвард в штрафной обыграл защитника и бил с острого угла, но в створ не попал. «Зенит» пытался организовать что-то наподобие навала, но все навесы хозяев в штрафную итальянцы спокойны снимали. У хозяев был шанс спастись – питерцы в компенсированное время заработали право на штрафной в опасной близости от ворот, но удар Дугласа пришёлся в стенку. Угловой же ни к чему не привёл, и «Ювентус» одержал победу.

Ответная встреча между этими командами пройдёт в Турине через две недели. Пока же оба клуба сосредоточатся на внутренних чемпионатах, где их ждут статусные матчи. «Зенит» примет «Спартак», а «Ювентус» отправится в гости к миланскому «Интеру».

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит
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Комментарии (23)
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Рейтинг комментариев
Andrey-Suvorov
21 Октября 2021 в 00:34
Какая разница с каким счётом проигрывать! Было понятно, что они и Челси проиграют и Ювентусу! Глупая трата времени! Класс, всё равно, берёт своё! Можно любые деньги ставить, когда Зенит играет с грандами! Этому клубу не дано переломить эту традицию, в ближайшие лет 100! Даже Спартак выиграл Наполи! Фишка Зенита- просерать в конце игры! Не стал смотреть игру с Ювентусом, не удивился увидев итоговый счёт! Лузеры это судьба!
Ale10JUFC
21 Октября 2021 в 00:27
Все как и прогнозировалось до матча, Юве будет кружить вокруг, а Зенит убегать в контратаку , в определенной степени план Зенита работал , до как я говорил до матча уровень обороны Зенита такой ,что ошибки регулярны, Семак не тренер. Де Шильо не узнаю , второй матч подряд голевая навесом красивым, колдовство. И какой же медленный Дзюба . Артур показывает хорошие мысли ,но пока его мало кто понимает из сокамандников.
Noname_344
21 Октября 2021 в 00:26
Очень жалко. Хотелось бы хоть как-то поотбирать очки у фаворитов, что бы хоть какая-то интрига в плане выхода в плей-офф оставалась. Южно-Американская банда конечно решает, сразу как-то приятно смотреть за игрой Зенита, пусть даже по большей части в оборонительной. Это опять же привет тем, кто против отмены лимита. Вратарская позиция слабая, я вообще не понял, что это за ноунейм такой Крицюк. Погуглил - играл в португальских Белененсеш и Жил Висенте. Ну это не дело. По мне он не выглядит уверенно, хоть и в один момент под прессингом рискнул в обводку. Хоть и сказал комментатор, "его не в чем винить", мне трудно это признать, с учетом того, какой медленный шальной мяч от штанги залетел. Шанс то ведь был его парировать, чай не Роберто Карлос прошивал.
Sierge
21 Октября 2021 в 00:21
Матч как калька с Челси
Nе gustа
21 Октября 2021 в 00:29
ай ты хотел сказац Галька или можец Колька?))
Sierge
21 Октября 2021 в 00:32
Колька рассказов у нас) у Зенита Серёжа и Артём)) я к тому что держались до последнего и в конце запустили, отличие что Челси мог прибавить в любой момент а вот старая синьора была очень старой))
Sanay
21 Октября 2021 в 00:35
Это вам бомши за хрюнделей " смеется тот.. если еще есть мозги дополнишь))))))))))))).
Nе gustа
21 Октября 2021 в 00:40
тот хто??неужто ссаный?))
Sanay
21 Октября 2021 в 00:35
Это вам бомши за хрюнделей " смеется тот.. если еще есть мозги дополнишь))))))))))))).
JUMPER
21 Октября 2021 в 00:08
ай...стара бабка ышо жывэ пока...))) усё була бы нармуль ежели некатарыя играки сыграли бы хотя б в сваём уравни...))) вендела нада було минять апосля часа игры на кузя...каравай ни какой...пра здюбу дажи гаварить ни хачу...мёртвай леф...энта фсиво лиш мех для чучила...)))
Sanay
21 Октября 2021 в 00:32
Это вам бомжары за то, что смеялись четырьмя часами раньше над Спартаком.. забыли вонючки ,,смеется тот.. дальше если есть цыганские мозги дополнишь"
JUMPER
21 Октября 2021 в 00:39
ай...саный иди пампирс паминяй и дупло прамой ат читырёх калапков...шоб ни звинели как колакал на усю акругу...))) а исчё припади к сваиму карыту...)))
CELTIC FROST
21 Октября 2021 в 00:06
Боролись, терпели, тягались, рыпели... А на выходе все равно получился очередной эйнана-бз-нэй. Это относится к обоим сегодняшним матчам наших клубов. Увы.
Zenituwka
21 Октября 2021 в 00:09
Да не было такого что терпели, наоборот приятно что играли. Тупо залетела шляпа
CERG
21 Октября 2021 в 00:06
Достойная игра, жаль, Флегма, и проч.
Beorn_n
21 Октября 2021 в 00:04
Привет футбол Аллегри, зрелища нет, но хлеб получаем. Форца Юве!
п.с. интересно чем постоянно недоволен Кьеза последние матчи, бурчит что то себе под нос.
Sagittarius
21 Октября 2021 в 00:05
Не забивается ему...
Beorn_n
21 Октября 2021 в 00:06
Пусть ждет Дибалу, в таком составе просто нет тех кто с ним сможет отыграться на его уровне, и голы пойдут. Так думаю.
Nе gustа
21 Октября 2021 в 00:04
што,апяц Лига Еуропы?))скушна
брат Суперзин скажи ты им наконец на сколько стопицот мильонов нужно имец состав штобы выходиц в этот проклятушчый плей-оп
Sagittarius
21 Октября 2021 в 00:03
Не особенно так Зенит и терпел. Складывалось впечатление, что Юве не стремился выиграть любой ценой. Но залетелo. МакКенни игрок исключительно запаса, не более.Forza Juve!
779
21 Октября 2021 в 00:03
Результат мог быть любым, но оказался наиболее логичным, исходящим из футбола на поле.
Оборонялся Питер достойно. Только вот Юве всегда был известен способностями в методичном поиске нужного счёта.
ARTUR
20 Октября 2021 в 23:58
В том что зенит не дотерпел виноват Семак..как он посмел заменить Льва...
Zenituwka
20 Октября 2021 в 23:57
Полное разочарование, и не игрой Зенита, а именно результатом. Такой шальняк залетел, по мне так Зенит был лучше сегодня, но сегодня не день рос.клубов. Слабо утешает только одно, не обосрались,просто не повезло..
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окончен Челси 4:0 Мальмё
окончен Бенфика 0:4 Бавария
окончен Лилль 0:0 Севилья
окончен Манчестер Юнайтед 3:2 Аталанта
окончен Зенит 0:1 Ювентус
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