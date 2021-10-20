«Зенит» не дотерпел: «Ювентус» в концовке вырвал победу в Санкт-Петерубрге

«Зенит» весь матч отбивался и защищался от «Ювентуса». Питерцы были близки к тому, чтобы эта тактика принесла ничью, но в самой концовке туринцы всё же забили и победили.

В среду единственный представитель России в Лиге чемпионов «Зенит» провёл очередной матч. В гости в Санкт-Петербург пожаловал «Ювентус». После двух туров туринцы возглавляли группу Н. набрав шесть очков из шести возможных. «Зенит» же смог взять лишь половину баллов, поэтому подопечным Семака просто необходимо было брать хотя бы не проиграть, чтобы сохранять надежды на плей-офф.

«Ювентус» с первых минут стал пытаться захватить инициативу. Питерцы же старались действовать в активный прессинг, который едва не дал результат минуте на восемнадцатой. Питерцы перехватили мяч на чужой половине и после паса Малкома Клаудиньо решился на дальний выстрел. Футбольный снаряд полетел по замысловатой траектории, и Щесны с трудом его парировал.

«Старая синьора» всё же играла активнее. Вскоре Кьеза совершил проход, обыграв двоих соперников, но его удар заблокировал Ловрен. В целом питерцы хорошо останавливали атаки «Ювентуса», который толком ничего не мог создать. В конце первого тайма гости активизировались. Сначала Алекс Сандро после розыгрыша углового бил с полулёта, но мяч у него свалился с ноги. Затем Кьеза с левого края штрафной пробивал в дальний угол, но чуть в створ не попал. В итоге к перерыву «Ювентус» так ни разу в створ ворот Крицюка не попали.

В начале второго тайма «Ювентус» уже был понастоящему близок к голу. Мората сделал вертикальный разрезающий пас, выведя Маккенни на рандеву с вратарем «Зенита», но тот смог выиграть дуэль у американца. Тут же «Зенит» ответил сам – после контратаки Клаудиньо бил в дальний верхний угол на исполнении, но в цель чуть не попал.

В середине второй половины питерцы вновь с трудом отбились. Последовал заброс на правый край штрафной, Куадрадо опередил Крицюка и проткнул мяч на дальнюю штангу в направлении Мораты, но того в последний момент опередил в подкате Сутормин. Чуть позже де Шильо слева навесил в центр штрафной, откуда Маккенни головой пробил чуть мимо дальней штанги.

К сожалению, «Зениту» не хватило совсем чуть-чуть. За четыре минуты до конца матча де Шильо получил мяч в одиночестве и сделал выверенную подачу в центр штрафной, откуда Кулушевски головой без сопротивления пробил в дальний угол. Футбольный снаряд, задев штангу, отлетел в сетку.

Вскоре Кьеза мог и удвоить счёт. Форвард в штрафной обыграл защитника и бил с острого угла, но в створ не попал. «Зенит» пытался организовать что-то наподобие навала, но все навесы хозяев в штрафную итальянцы спокойны снимали. У хозяев был шанс спастись – питерцы в компенсированное время заработали право на штрафной в опасной близости от ворот, но удар Дугласа пришёлся в стенку. Угловой же ни к чему не привёл, и «Ювентус» одержал победу.

Ответная встреча между этими командами пройдёт в Турине через две недели. Пока же оба клуба сосредоточатся на внутренних чемпионатах, где их ждут статусные матчи. «Зенит» примет «Спартак», а «Ювентус» отправится в гости к миланскому «Интеру».