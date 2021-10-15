Клаудиньо оценил шансы «Зенита» в матче с «Ювентусом»

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался о предстоящей встрече с туринским «Ювентусом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Победа над «Мальмё» дала нам уверенность в своих силах. Считаю, с «Ювентусом» у нас все шансы на победу», - приводит слова бразильского легионера Sport24.

Поединок третьего тура «Зенит» - «Ювентус» запланирован на среду, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После двух сыгранных матчей петербургский коллектив с тремя очками занимает третье место в группе Н, а «старая синьора», набрав шесть баллов, идет на первой позиции.