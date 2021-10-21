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Лига чемпионов

Семшов считает, что «Зенит» заслужил ничью в матче с «Ювентусом»

21 Октября 2021 • 09:20 Комментировать
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Экс-футболист национальной сборной России Игорь Семшов поделился мнением о вчерашнем поражении петербургского «Зенита» от туринского «Ювентуса» во встрече третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» уступили на своем поле со счетом 0:1.

«Заслуженной была бы ничья. Хотя «Ювентус» имел преимущество, начиная со второй части первого тайма. Положительные эмоции есть, но результат отрицательный», - передает слова эксперта ТАСС.

Ответная игра между командами состоится в Италии 2 ноября.

После трех туров «Ювентус» лидирует в квартете, а чемпион России находится на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Ювентус Зенит
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