Семшов считает, что «Зенит» заслужил ничью в матче с «Ювентусом»

Экс-футболист национальной сборной России Игорь Семшов поделился мнением о вчерашнем поражении петербургского «Зенита» от туринского «Ювентуса» во встрече третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» уступили на своем поле со счетом 0:1.

«Заслуженной была бы ничья. Хотя «Ювентус» имел преимущество, начиная со второй части первого тайма. Положительные эмоции есть, но результат отрицательный», - передает слова эксперта ТАСС.

Ответная игра между командами состоится в Италии 2 ноября.

После трех туров «Ювентус» лидирует в квартете, а чемпион России находится на третьем месте.