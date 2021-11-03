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Лига чемпионов

Крицюк: «Ближе к зиме европейские команды набирают ход»

03 Ноября 2021 • 01:47 Комментировать
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк подвёл итоги матча с «Ювентусом» (2:4) в эфире канала «Матч ТВ».

- Нервничали ли вы? Действительно ли «Ювентус» предстал каким-то супермонстром с самого начала?

- Да нет, в принципе, не то, что монстром. «Ювентус» играл хорошо, он начал агрессивно в начале. Каких-то нервов особых не было. Пытались играть в наш футбол. Вначале это не особо у нас это получалось. Во второй части второго тайма получилось отодвинуть игру от наших ворот. А дальше… вы сами всё видели, получилось как получилось. Ребята все старались. Конечно, всем бы хотелось сыграть лучше.

- Момент с перебитым пенальти сильно выбил из колеи вас и команду?

- Что значит «выбил из колеи»? Первый удар он промазал. С перебитым? Суть вопроса в чем? С самим пенальти - можно было его избежать. То, что его перебивали, и первый не забили, да, конечно, это обидно, но что сейчас сделаешь?

- После двух таких сложных выездов Лиги чемпионов в Лондон и Турин из ворот как смотрелось? Действительно ли «Ювентус» настолько быстрее играл, чем «Челси», например, в первом туре? Или это визуальный обман?

- Каждый матч отдельный, они разные, соответственно по-разному играет соперник и мы. По-разному складывается игра, я не могу сказать и оценить, сейчас по крайней мере, насколько мы играли, какие ошибки допускали, и сравнить с игрой с «Челси»  в Лондоне. Знаю только одно, что со временем ближе к зиме европейские команды набирают ход за счет матчей, поэтому с ними сложнее дальше играть. Может быть, с этим связано. Сейчас мне сложно сказать, надо пересмотреть моменты и наш матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Станислав Крицюк
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