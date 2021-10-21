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Лига чемпионов

Капелло – о победе «Ювентуса» над «Зенитом»: «Сработала более длинная скамейка»

21 Октября 2021 • 23:54 Комментировать
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Бывший наставник туринского «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал минимальный успех «бьянконери» в матче 3-го тура Лиги чемпионов, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

«Если бы такой матч завершился вничью, многие сочли бы результат справедливым. Ну а в конечном итоге сработала более длинная скамейка запасных «Юве», - приводит слова Капелло «Спорт-экспресс».

При этом итальянский специалист заострил своё внимание на крайне неудачном выступлении Артёма Дзюбы. По его мнению, Сергею Семаку не было кем заменить столь важную фигуру в составе.

После трёх матчей в группе за «старой синьорой» сохранилось первое место в группе с 9 очками. У «Зенита» 3 набранных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ювентус Зенит
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