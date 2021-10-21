Канделаки: «Зенит» показал, что может играть на уровне сильнейших команд Европы»

Тина Канделаки, занимающая должность заместителя гендиректора «Газпром-медиа», высказалась о вчерашнем поражении петербургского «Зенита» от туринского «Ювентуса» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака уступили итальянскому гранду со счетом 0:1.

«Шансы на евровесну у нас все равно хорошие. «Зенит» показал, что может играть на уровне сильнейших команд Европы», - говорится в публикации Канделаки в «Телеграме».

Судьбу поединка решил результативный выстрел Деяна Кулушевски на 86-й минуте. Благодаря этой победе «Ювентус» набрал девять очков и лидирует в таблице группы. «Зенит» с тремя баллами располагается на третьей позиции.