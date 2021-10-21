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Лига чемпионов

Канделаки: «Зенит» показал, что может играть на уровне сильнейших команд Европы»

21 Октября 2021 • 11:07 Комментировать (2)
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Тина Канделаки, занимающая должность заместителя гендиректора «Газпром-медиа», высказалась о вчерашнем поражении петербургского «Зенита» от туринского «Ювентуса» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака уступили итальянскому гранду со счетом 0:1.

«Шансы на евровесну у нас все равно хорошие. «Зенит» показал, что может играть на уровне сильнейших команд Европы», - говорится в публикации Канделаки в «Телеграме».

Судьбу поединка решил результативный выстрел Деяна Кулушевски на 86-й минуте. Благодаря этой победе «Ювентус» набрал девять очков и лидирует в таблице группы. «Зенит» с тремя баллами располагается на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Тина Канделаки
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Комментарии (2)
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SpaM
21 Октября 2021 в 11:34
Если бы Юве играл не на 30% от потенциала, то зенит бы показал, что не может играть на уровне сильнейших команд Европы...
HatemBenArfa
21 Октября 2021 в 11:19
На уровне сильнейших команд Европы которые 4 дня назад прилетели со сборных, 3 дня назад сыграли напряжённую игру с Ромой, отправились в дальний путь в Питер, и в эконом режиме сыграли с Зенитом держа в голове игру с Интером через 4 дня. Аллегри прагматично как натурального аутсайдера обыграл Зенит, о каком уровне Зенита говорит Тина Канделаки? И кстати, почему Дзюба вообще играет в профессиональный футбол? Он же не футболист, посмотрите просто на него на фоне остальных игроков - это же нелепое зрелище.
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