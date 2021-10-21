Бонуччи: «После ухода Роналду «Ювентус» вернулся к командной игре»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи дал интервью после гостевой победы над петербургским «Зенитом» (1:0) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Старая синьора» выиграла благодаря голу Деяна Кулушевски в концовке игры.

«Ювентус» вернулся к командному футболу. В последние сезоны мы утратили такую способность, ведь играли вместе с Криштиану Роналду. Мы пытались максимально задействовать его, ведь думали, что он все может решить. Но после его ухода мы открылись по-другому, команда играет более терпеливо. Это помогает нам побеждать», - приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Роналду покинул «старую синьору» прошлым летом и перешел в «Манчестер Юнайтед».