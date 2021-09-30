Мутко – о победе «Зенита»: «Мальмё» нам не соперник!»

Вчера «Зенит» разгромил шведский «Мальмё» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, чем заслужил похвалы от многих экспертов и футбольных деятелей. В стороне не остался и бывший президент РФС Виталий Мутко.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Мутко заявил, что «Зенит» без проблем справился с заведомо более слабым оппонентом по уровню мастерства. «Выиграли на классе. «Мальмё» нам не соперник!», - прокомментировал чиновник.

Впрочем, он подчеркнул, что питерцы позволяли себе терять концентрацию, оставляя множество свободных зон. По его словам, «Ювентус» и «Челси», главные конкуренты «Зенита», такого в своих матчах не допускали.