Ракицкий: «Хотели показать болельщикам, что можем и хотим играть в красивый футбол»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от матча с «Ювентусом» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Хороший по содержанию матч сегодня, могли даже побеждать, но в итоге в самой концовке пропустили. Чего не хватило?

- Не знаю, вроде концентрация была, все было, мы не боялись играть, мы даже некоторое время доминировали над «Ювентусом», у нас были моменты, были подходы, но это футбол. Мы не забивали. У них получился во втором тайме один полумомент, и они забили нам гол.

- В том эпизоде, когда Кулушевски забивал, он остался фактически один. Вообще никто против него не боролся. Почему так получилось?

- Там Чистяков, я за ним был. Хорошая подача и хорошо пробил.

- В остальном насколько серьезные проблемы сегодня «Ювентус» создал?

- Хорошая игра, динамичная игра. Я думаю, что всем понравилось, как сегодня играли «Зенит» и «Ювентус», никто не отбивался, пытались контролировать. Содержательная игра была.

- В первом тайме самый опасный момент был у вас. Клаудиньо пробил, Щесны потащил. О чем вы в этот момент подумали, что удастся забить и повести в счете?

- Для нас сегодня был праздник, это большой праздник. Мы бьемся в чемпионате, чтобы играть такие матчи. Мы сегодня не переживали, мы хотели показать болельщикам, что можем и хотим играть в красивый футбол.

- Несмотря на поражение, какие позитивные моменты по игре сегодня можете выделить?

- Какие? Надо забивать. Были моменты, надо забивать голы и всё.