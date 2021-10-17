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Лига чемпионов

​Дибала вряд ли сыграет с «Зенитом»

17 Октября 2021 • 14:44 Комментировать
Зенит
...
Ювентус
3.80 3.30 2.15
20.10 22:00

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала ещё не восстановился после травмы, полученной им в матче чемпионата Италии против «Сампдории» в конце сентября. Как сообщает TuttoMercatoWeb, только чудо позволит Дибале восстановиться к игре группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Скорее всего, аргентинец будет готов сыграть против «Интера» на следующих выходных.

Матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом» пройдёт в Санкт-Петербурге в среду, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В сезоне 2021/2022 Пауло Дибала провёл шесть матчей, в которых забил три гола и отдал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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