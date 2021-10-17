​Дибала вряд ли сыграет с «Зенитом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала ещё не восстановился после травмы, полученной им в матче чемпионата Италии против «Сампдории» в конце сентября. Как сообщает TuttoMercatoWeb, только чудо позволит Дибале восстановиться к игре группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Скорее всего, аргентинец будет готов сыграть против «Интера» на следующих выходных.

Матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом» пройдёт в Санкт-Петербурге в среду, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В сезоне 2021/2022 Пауло Дибала провёл шесть матчей, в которых забил три гола и отдал два голевых паса.