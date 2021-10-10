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Лига чемпионов

Липпи: «С Недведом в матче с «Миланом» мы бы выиграли Лигу чемпионов»

10 Октября 2021 • 21:12 Комментировать
Зенит
...
Ювентус
4.30 3.70 1.85
20.10 22:00

Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи сожалеет о том, что в финале Лиги чемпионов не мог рассчитывать на Павела Недведа. Чех получил вторую желтую карточку в том сезоне в конце ответного полуфинального матча с «Реалом» и был дисквалифицирован на финал. Этот инцидент стал одной из причин пересмотра правила дисквалификаций и обнуления карточек после групповой стадии.

- Уверен, что с Недведом в матче с «Миланом» мы бы выиграли Лигу чемпионов. Если взять одного игрока на главный матч в жизни, я бы выбрал Недведа, - заявил Липпи на вечере Festival dello Sport.

Примечательно, что, даже не играя в финале турнира, Недвед выиграл «Золотой мяч» 2003 года. Главный матч того еврокубкового сезона завершился серией пенальти после счета 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марчелло Липпи Павел Недвед
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