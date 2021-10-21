Семак рассказал о травмах Клаудиньо и Малкома

Бразильские легионеры петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малком получили повреждения во вчерашнем поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (0:1). О травмах игроков рассказал главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«У Клаудиньо - предварительно ушиб. С Малкомом ситуация может быть сложнее», - приводит слова тренера Sport24.

После трех туров группового этапа петербургский клуб с тремя очками идет на третьем месте в группе. «Ювентус», набрав девять баллов, лидирует в квартете.

В четвертом туре «Зенит» сыграет с «бьянконери» на выезде.