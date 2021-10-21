Зеедорф: «Ювентус» заслуженно обыграл «Зенит»

Экс-футболист «Милана» Кларенс Зеедорф, который теперь работает экспертом, отреагировал на победу «Ювентуса» над «Зенитом» (1:0) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус» играл не очень хорошо. Я считаю, что они должны улучшаться, особенно в атаке. Однако гости заслужили победу, потому что они почти не рисковали и максимально использовали свои навыки в атаке», — цитирует Зеедорфа пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» набрал 9 очков и возглавил группу. «Челси» с 6 очками идет на 2-й строчке. «Зенит» (3) располагается на 3-й позиции. «Мальмё» проиграл три встречи кряду.