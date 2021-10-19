Траньков: Почему бы «Зениту» не обыграть «Ювентус»?

Олимпийский чемпион Максим Траньков оценил перспективы «Зенита» в предстоящем поединке с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«От всей души желаю удачи команде. Она нужна после двух поражений в чемпионате России. Думаю, что у ребят есть из-за этого некоторая злость, и они приложат максимум усилий. Так что надеюсь, что результат матча будет положительным.

Если «Зенит» проиграл «Сочи», уступил тульскому «Арсеналу»… Почему нам теперь не обыграть «Ювентус»? — цитирует Транькова Sport24.

Добавим, что сама встреча пройдет уже завтра, 20 октября. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.