​Ракицкий провёл 100 матчей в еврокубках и сказал спасибо «главному наставнику»

В среду «Зенит» проиграл на своём поле «Ювентусу» в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов – 0:1. Эта игра для защитника питерцев Ярослава Ракицкого стала 100-й в еврокубках. 72 из этих матчей украинец провёл в Лиге чемпионов, а ещё 28 – в Лиге Европы.

Ракицкий сделал публикацию по поводу сотого еврокубкового матча на своей страничке в «Инстаграме». Украинец поблагодарил Мирчу Луческу, под руководством которого он долгие годы играл за «Шахтёр».

«Начиналось всё с доверия Мистера Луческу! Мой самый главный наставник! Тренер, спасибо!» - написал Ракицкий.

Напомним, Ярослав Ракицкий сменил «Шахтёр» на «Зенит» начале 2019 года.