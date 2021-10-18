​Тренер «Зенита» Сканавино верит в победу над «Ювентусом»

Андреа Сканавино, который в «Зените» является тренером по физической подготовке, высказался по поводу предстоящего матча против «Ювентуса».

«Надеюсь, мы сможем победить «Ювентус». Это будет очень непросто, но один матч - это один матч, на поле может произойти всё, что угодно. Всё будет зависеть от комплекса факторов, важно биться и получать удовольствие от игры», - высказался Сканавино, чьи слова приводятся на сайте «Зенит».

«Зенит» будет принимать «Ювентус» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов в ближайшую среду, 20 октября. Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в 22:00 по московскому времени. На текущий момент питерцы имеют в своём активе три очка, а туринцы – шесть.