Орлов считает, что на данный момент Дзюба не является игроком европейского уровня

Одной из главных причин вчерашнего поражения «Зенита» от «Ювентуса» и невзрачной игры команды в атаке многие называют плохое выступление форварда Артёма Дзюбы. С подобной теорией согласился и комментатор Геннадий Орлов.

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» Орлов указал на недостатки питерцев. По его словам, подопечным Сергея Семака не хватало футболиста, способного зацепиться за мяч на чужой половине поля.

«Дзюба был самым полезным при угловых у своих ворот. Уже хорошо. А впереди... Мы сегодня увидели: Дзюба нынче не игрок европейского уровня», - прокомментировал эксперт.

Напомним, что это поражение откинуло «Зенит» на третью строчку в группе Лиги чемпионов, усугубив положение российского клуба.