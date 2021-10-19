Караваев назвал сильные стороны «Ювентуса» перед матчем Лиги чемпионов

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался насчет грядущего противостояния с туринским «Ювентусом» в групповом раунде Лиги чемпионов.

«У «Юве» много сильных сторон. У них хорошая оборона, атака, они сильны командной игрой. Нервозности нет. Нужно готовиться к матчу и постараться набрать очки», - приводит слова футболиста Sport24.

Поединок между «сине-бело-голубыми» и «старой синьорой» состоится в среду, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по местному времени.

Перед этой встречей подопечные Сергея Семака с двумя очками идут на третьем месте в квартете Н, а команда Массимилиано Аллегри, набрав шесть баллов, лидирует в группе.