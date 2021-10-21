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Лига чемпионов

Кирьяков: «Зенит» мог рассчитывать на ничью, но в таких матчах каждый нюанс имеет значение» эксклюзив

21 Октября 2021 • 00:10 Комментировать
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от «Ювентуса» со счётом 0:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Играли достойно. Всё было на неплохом уровне. Понятно, что «Зенит» больше времени уделял игре в обороне, но ничего серьёзного не дал сделать «Ювентусу». По ударам у итальянского клуба есть небольшое преимущество, но каких-то стопроцентных моментов у них не было. Случилась ошибка в концовке матча: оставили одного игрока в непосредственной близости от своих ворот, плюс ещё не повезло немного, мяч в ворота залетел от штанги. Понятно, что в атаке хотелось бы больше. Но «Ювентус» - это команда топ-уровня, где выступают игроки ведущих сборных мира, чемпионы Европы. Обидно проигрывать в таких матчах, когда в принципе ничем не уступаешь. Как минимум, «Зенит» мог рассчитывать на ничью. Но в таких матчах каждый нюанс имеет значение: «Ювентус» это использовал, а «Зенит», к сожалению, нет.

Есть ли у «Зенита» шансы выйти из группы? Положа руку на сердце, после результатов жеребьёвки мало кто мог подумать, что «Зенит» будет бороться за выход в плей-офф ЛЧ. «Челси» и «Ювентус» - команды очень высокого уровня. Думаю, задача-минимум была занять третье место и продолжить весной играть в Лиге Европы. Думаю, это команде по силам. Теоретически шансы выйти в плей-офф ЛЧ есть, но мы прекрасно понимаем, что сделать это будет крайне тяжело», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Сергей Кирьяков
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окончен Манчестер Юнайтед 3:2 Аталанта
окончен Зенит 0:1 Ювентус
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