Мостовой сделал прогноз на матч «Зенит» - «Ювентус»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч между «Зенитом» и «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

По его мнению, хозяева способны навязать борьбу фавориту. Мостовой считает, что исход противостояния может решить одна ошибка.

«Поединок будет вязким, и всё решит одна ошибка. Я отдам предпочтение гостям, но не могу исключать и мирный исход. Моя ставка — ничья или победа «Ювентуса» в один мяч», — цитирует Мостового «Все про спорт».

Стартовый свисток в игре «Зенит» - «Ювентус» прозвучит в среду в 22:00. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.