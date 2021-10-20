Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «сине-бело-голубыми» и «Ювентусом».

«Понятно, что «Ювентус» есть «Ювентус». Несмотря на то, что мы играем на домашнем стадионе, опасений за результат много, и это вполне объяснимо. «Зенит» не очень удачно выступил в последних играх, а «Ювентус» как раз наоборот. У «Зенита» есть проблемы. Я считаю, что у них очень короткая скамейка запасных, это бросается в глаза. У нас иногда бывает неполная заявка. Интересно, есть ли в Лиге чемпионов ещё клубы, играющие с неполной заявкой.

Эмоционально команде после двух поражений не будет сложно. В последней игре доминировали, но выиграть не получилось. Футболисты прекрасно понимают, как складывается матч. Выводы скорее делать нужно из игры, а не из результата. Бывает, ты выигрываешь, но понимаешь, что матч складывался неудачно. В таких ситуациях ты понимаешь, что был не достоин победы, и настроение совсем не победное. Поэтому в эмоциональном плане проблем я не вижу. К тому же, это матч Лиги чемпионов, поэтому эмоции совсем другие», - сказал Игонин.