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Лига чемпионов

Барриос: «Зенит» продолжает думать о плей-офф Лиги чемпионов»

21 Октября 2021 • 08:21 Комментировать
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Опорный полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о поражении от туринского «Ювентуса» в поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» уступили со счетом 0:1, пропустив гол под занавес встречи.

«Не было должной концентрации в моменте с голом. Нам противостоял соперник, с которым нельзя позволять такие вещи. Упустили одну атаку и получили гол. Обидно проигрывать дома. Несмотря на неудачу, мы продолжаем думать о плей-офф. Будем сражаться до конца в следующих играх», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров подопечные Сергея Семака занимают третью позицию в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос
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