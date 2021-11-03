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Лига чемпионов

Непомнящий: «Зенит» сыграл ниже своего уровня, у меня была надежда на ничью эксклюзив

03 Ноября 2021 • 11:36 Комментировать
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу поражения «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

- Как оцените результат матча?

- Победила команда, которая сильнее по составу и организации игры. От «Зенита» я ожидал большего. До матча у меня была надежда на ничью.

- Почему более-менее серьезную борьбу «Зенит» смог навязать только в первом тайме?

- Пока функционально игроки были готовы и настроены, играли изо всех сил, как-то еще успевали, а потом сказалась разница в скорости и мастерстве. Но даже в первом тайме много эпизодов было не в пользу «Зенита». Мне показалось, что защитники питерцев не привыкли играть на такой скорости. 

- Как прокомментируете момент с перебитием пенальти?

- Правила есть правила, но судьи не всегда их соблюдают. Как и игроки. Они бегут до удара за линию штрафной, чтобы успеть, если вратарь вдруг отобьет мяч. Но все в руках судей. Эти нарушения в большинстве своем есть.

- На ваш взгляд, нужно назначать перебитие пенальти в таких случаях, или вбегающий футболист ни на что не влияет, поэтому не нужно?

- Судья имеет на это право и должен это делать.  

- Ловрен после матча высказался, что перебитый пенальти изменил игру. Вам так показалось?

- Да нет, не сказал бы. Думаю, что все шло к этому.

- Вам не кажется, что Крицюк не соответствует уровню Лиги чемпионов: у него проблемы с выходом из ворот, не все хорошо с прыжком?

- Не хотелось бы обсуждать игру отдельных футболистов, но я ожидал большего.

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- «Зенит» забил два мяча на выезде в Лиге чемпионов. Можно ли это занести себе в актив?

- Действительно, забить два мяча на выезде – это хороший результат. Автогол – это тоже гол. Но и второй мяч был хорошо исполнен. Правда, в той ситуации это уже ничего не решало. Но тем не менее, «Зенит» с одной стороны не сыграл на своем уровне. Питерцы могут играть лучше. Не знаю, почему этого не случилось. Либо соперник не позволял, либо команда была какая-то скованная. Но многие наши футболисты сыграли ниже своего потенциала. Но то, что «Зенит» имеет потенциал, чтобы достойно играть в Лиге чемпионов, это правда. Только понимание приходит поздно. 

- В следующем туре «Зенит» отправится в гости к «Мальмё». Сложно представить, что питерцы упустят третье место или вы это допускаете?

- Все может быть. Я вчера смотрел игру «Мальмё». У соперников было много моментов, чтобы забить, но «Мальмё» тоже имел моменты. Это непростая команда, и мне не кажется, что «Зениту» придется с ней легко. Надо будет играть изо всех сил, чтобы добиться нужного результата.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Валерий Непомнящий
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