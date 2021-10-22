Малком: «Зенит» будет биться в Лиге чемпионов до последнего вздоха»

Бразильский легионер «Зенита» Малком высказался относительно поражения петербургского клуба от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» уступили на своем поле со счетом 0:1. Судьбу встречи решил гол Деяна Кулушевски на 86-й минуте.

«Нужно поднять голову и двигаться вперед. Команда будет биться до последнего вздоха на пути к своим целям. Большое спасибо за поддержку. Вперед, «Зенит», - гласит сообщение полузащитника в инстаграм-аккаунте.

После трех туров подопечные Сергея Семака занимают третье место в таблице своей группы. В четвертом туре «сине-бело-голубые» сыграют со «старой синьорой» на выезде.