Губерниев - о «Зените»: «Опять несостоятельность в Европе»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о поражении петербургского «Зенита» от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Российский клуб уступил на своем поле со счетом 0:1. Единственный мяч забил швед Деян Кулушевски.

«Ау, «Зенит»! Как так? Опять несостоятельность в Европе? Увы и ах», - гласит сообщение комментатора в телеграм-канале.

В четвертом туре «сине-бело-голубые» встретятся со «старой синьорой» в Турине 2 октября.

После трех туров «Зенит» занимает третье место в группе, а «Ювентус» уверенно лидирует в таблице.