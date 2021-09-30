Щесны: «Ювентус» наслаждался, обороняясь против «Челси»

Вопреки всем неутешительным прогнозам, «Ювентус» смог сдержать «Челси» и добыть важную победу в борьбе за первую строчку в группе Лиги чемпионов. Голкипер команды Войцех Щесны рассказал, что стало основополагающим фактором успеха.

«Мы не дали лондонцам разогнаться у наших ворот. Мы наслаждались, обороняясь против «Челси» в низком блоке. Да, они контролировали мяч, но мы были не против, как как перекрывали все возможные варианты продолжения атак» - приводит слова поляка Football Italia.

К тому же, Щесны, как и Федерико Кьеза, сказал, что «Ювентус» достиг нужного им результата благодаря командному духу.