Грозный оценил шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный, который работал в России в «Спартаке» и «Ахмате», выразил мнение, что «Зенит» может пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее питерский клуб уступил «Челси» (0:1), а также разгромил «Мальмё» (4:0).

20 октября «сине-бело-голубые» примут «Ювентус».

«Я считаю, что «Челси» и «Зенит» должны пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» — серьёзная команда, однако с Роналду и без него — это два разных коллектива.

«Мальмё» станет четвёртым. Нет никаких сомнений», — цитирует Грозного «Спорт уик-энд».