Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 196 Комментарии
Лига чемпионов

Грозный оценил шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

11 Октября 2021 • 21:08 Комментировать
Зенит
...
Ювентус
3.80 3.50 2.00
20.10 22:00

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный, который работал в России в «Спартаке» и «Ахмате», выразил мнение, что «Зенит» может пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее питерский клуб уступил «Челси» (0:1), а также разгромил «Мальмё» (4:0).

20 октября «сине-бело-голубые» примут «Ювентус».

«Я считаю, что «Челси» и «Зенит» должны пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» — серьёзная команда, однако с Роналду и без него — это два разных коллектива.

«Мальмё» станет четвёртым. Нет никаких сомнений», — цитирует Грозного «Спорт уик-энд».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лига Чемпионов Вячеслав Грозный
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
21:08 · Лига чемпионов
Грозный оценил шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
20:12 · Лига чемпионов
Вернидуб: Не верю, что меня хочет заполучить «Барселона» 1
15:48 · Лига чемпионов
Семак назвал причины неудач «Зенита» в Лиге чемпионов 2
10 Октября
21:12 · Лига чемпионов
Липпи: «С Недведом в матче с «Миланом» мы бы выиграли Лигу чемпионов»
20:19 · Лига чемпионов
Хаверц боялся стать героем мемов по итогам финала Лиги чемпионов
08 Октября
19:14 · Лига чемпионов
Названы имена игроков, которые претендуют на «Золотой мяч» 30
19:01 · Лига чемпионов
Названы имена претендентов на Трофей Льва Яшина 5
07 Октября
14:56 · Лига чемпионов
​Линекер: Месси проще, чем было Марадоне 3
13:17 · Лига чемпионов
Судья Кёйперс пожалел о решении шестилетней давности
01 Октября
21:16 · Лига чемпионов
Тилль: «Пересмотрел видео гола «Реалу» более 100 раз»
20:43 · Лига чемпионов
«Барселона» - единственная команда среди 96 участников еврокубков, не бившая в створ 10
20:23 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Мы были не последней командой, которая проиграет «Ювентусу»
19:53 · Лига чемпионов
Сёмин похвалил «Зенит»: «Они сделали хорошие приобретения» 4
19:35 · Лига чемпионов
«МЮ» оспорит сроки дисквалификации Уан-Биссаки в Лиге чемпионов
18:42 · Лига чемпионов
Научный искусственный интеллект спрогнозировал «Барселоне» победу в Лиге Европы 7
Все новости
Рекомендуем