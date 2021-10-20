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Лига чемпионов

Кирьяков: Для «Зенита матч с «Ювентусом» - это час икс эксклюзив

20 Октября 2021 • 13:18 Комментировать
Зенит
...
Ювентус
3.50 3.25 2.20
Через 6 ч. 30 мин.

Футбольный  эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча Лиги чемпионов «Зенит» - «Ювентус».

- Что ждет «Зенит» сегодня?

- Для питерцев этот матч – час икс, потому что если вспомнить прошлые неудачные выступления, то в этом году определенные надежды есть. Команда в любом случае обыграла «Мальмё», она достойно смотрелась с «Челси». Сегодняшняя игра определит расклад в группе для «Зенита». Или питерцы будут бороться только за третью строчку, или смогут зацепиться и посоперничать за вторую.

- Против «Ювентуса» будет тяжелее, чем против «Челси» в сентябре?

- Тяжелее, потому что игра дома. Зрители захотят увидеть активный футбол от «Зенита», который будет пытаться играть на победу. Если с «Челси» было понято, что команда выбрала оборонительную тактику и по большей части игра на своей половине поля, то здесь пойдет игра на встречных курсах. По крайней мере, надо пытаться это делать.

- То есть, «Зенит» не будет сидеть на своей половине поля и отбиваться?

- Не думаю. Хоть в соперниках и будет грозный «Ювентус». Но это не тот «Ювентус», в котором играл Роналду. Сейчас с ними можно играть, и успешно. Вопрос только в том, сможет ли «Зенит» навязать эту борьбу или будет соперничать с «Мальмё» за третью строчку.

- У «Зенита» два поражения подряд. Есть ли тревога в связи с этим?

- Есть. Потому что команда неубедительно выглядела в Туле. Много вопросов оставила та встреча. Если ты проигрываешь аутсайдеру чемпионата, а тут европейский гранд. Как это все сопоставить?

- Может, «Зенит» берег силы перед важной встречей в Лиге чемпионов?

- Возможно. Но это не тот аргумент. «Зенит» пытался играть в Туле в футбол, но многое не получалось. Поэтому и есть опасения за результат.

- Какие у команды сейчас основные проблемы?

- Линия обороны трещит по швам. Когда команда пропускает два мяча от аутсайдера, это говорит о том, что не так все выглядит хорошо. Есть вопросы к фланговым защитникам, если вспомнить первый гол «Арсенала». Тогда Сутормин не успел закрыть эту зону. Если «Арсенал» забил два мяча, то если так играть в обороне, «Ювентус может забить намного больше. Ну и в атаке голевых возможностей будет не так много, как в матче в Туле. Поэтому надо будет реализовывать все, что будет создано. Только тогда появятся шансы на успех. Но судя по реализации в последнем матче чемпионата, тут тоже есть вопросы.

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- Дибала пропускает игру по травме. Это поможет «Зениту»?

- Немного. Но любой игрок «Ювентуса» по уровню превосходит любого футболиста «Зенита». Все зависит от того, насколько тренерский штаб подготовится к матчу, выберет ли правильную тактику и игроков под нее, насколько футболисты будут мотивированы и готовы отдать все силы борьбе. Сегодня на кону стоит очень многое, и для «Зенита» это будет важный момент. Или он докажет, что в состоянии бороться за самые высокие места, или опять питерцы отойдут назад, и все будут говорить, что лидер нашего футбола не соответствует уровню топ-команд.

- Ничья устроит «Зенит»?

- Средний результат. Каждое очко на все золота, особенно с такими командами. И это позволит надеяться на положительный исход группового турнира. Не более того.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Кирьяков Ювенус
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20.10  22:00 Зенит ... Ювентус 4.4 3.75 1.84
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