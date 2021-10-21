Кулушевски : «Запомню гол в ворота «Зенита» на всю жизнь»

Вингер туринского «Ювентуса» Деян Кулушевски отметил значимость своего гола в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом». 21-летний швед принес «старой синьоре» победу (1:0), отличившись в концовке встречи.

«Этот гол я запомню на всю жизнь. Это дебютный мой мяч в Лиге чемпионов», - передает слова скандинавского футболиста Football-Italia.

Благодаря вчерашнему успеху «старая синьора» со 100-процентным показателем лидирует в таблице своей группы. Петербургский коллектив, имея в своем активе три балла, располагается на третьей строчке.