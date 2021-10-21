Де Лихт: «Кулушевски научился так играть головой у меня и Роналду»

Оказывается, гол Деяна Кулушевски головой в ворота питерского «Зенита» во вчерашнем матче Лиги чемпионов не был случайностью. Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт заявил, что он вместе с партнерами отрабатывали подобные моменты на тренировках.

«Я часто практиковал с Кулушевски игру на втором этаже. Также он многому научился в этом аспекте у Криштиану Роналду во время его пребывания в Турине», - рассказал голландец в интервью для клубного телевидения.

Также де Лихт отметил, что «Ювентус» стал куда надежнее играть в обороне. По его словам, это стало одним из ключевых факторов последних успехов итальянцев на внутренней и международной аренах.