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Лига чемпионов

Кулушевски: «Ювентус» играл не очень хорошо, но сильным командам удаётся побеждать

21 Октября 2021 • 00:42 Комментировать (1)
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Хавбек «Ювентуса» Деян Кулушевски отреагировал на результат поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Туринский клуб выиграл в Санкт-Петербурге со счетом 1:0. Швед стал автором единственного гола.

«Тренер просил нас лучше контролировать мяч, мы слишком легко теряли его. «Ювентус» играл не очень хорошо, но сильным командам удается побеждать, даже если они не играют хорошо, и мы просто сделали это», — цитирует Кулушевски пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» набрал 9 очков и возглавил группу. «Челси» с 6 очками идет на 2-й строчке. «Зенит» (3) располагается на 3-й позиции. «Мальмё» (0) проиграл три встречи кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Деян Кулушевски
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Комментарии (1)
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Новостей Обзор
21 Октября 2021 в 02:41
Таков стиль нынешнего тренера Ювентуса,при котором были финалы в этом турнире.Игра неважная,но результат и реализация своего момента есть.
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