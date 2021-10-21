Кулушевски: «Ювентус» играл не очень хорошо, но сильным командам удаётся побеждать

Хавбек «Ювентуса» Деян Кулушевски отреагировал на результат поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Туринский клуб выиграл в Санкт-Петербурге со счетом 1:0. Швед стал автором единственного гола.

«Тренер просил нас лучше контролировать мяч, мы слишком легко теряли его. «Ювентус» играл не очень хорошо, но сильным командам удается побеждать, даже если они не играют хорошо, и мы просто сделали это», — цитирует Кулушевски пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» набрал 9 очков и возглавил группу. «Челси» с 6 очками идет на 2-й строчке. «Зенит» (3) располагается на 3-й позиции. «Мальмё» (0) проиграл три встречи кряду.