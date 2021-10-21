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Лига чемпионов

Аллегри – о победе над «Зенитом»: «Хороший результат, плохое выступление»

21 Октября 2021 • 14:06 Комментировать
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Вчера «Ювентус» на последних минутах сумел вырвать у «Зенита» победу в поединке Лиги чемпионов, но наставник итальянцев Массимилиано Аллегри остался недоволен увиденным в исполнении своих подопечных. На послематчевой пресс-конференции специалист обратил внимание на невыразительную игру команды.

«Это важные набранные очки, но их было нелегко добыть. «Зенит» сел в защиту, а мы допускали много ошибок в завершающих стадиях атак. Добыли хороший результат при плохом выступлении. Однако, благодаря этой победе мы укрепили свои позиции в группе», - заявил Аллегри.

Отметим, что «Ювентус» уже в ответной встрече может гарантировать себе выход в плей-офф, если повторно обыграет питерский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Массимилиано Аллегри
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