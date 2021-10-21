Петржела: «Дзюба сильный в РПЛ, а для Лиги чемпионов уже старый»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игре форварда «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы во вчерашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».

«Дзюба был на своем уровне. Большего от него ждать нечего. В РПЛ он сильный, а в ЛЧ уже старый - возраст дает о себе знать», - приводит слова специалиста Sport24.

33-летний россиянин провел на поле 60 минут, после чего был заменен на иранца Сердара Азмуна. Петербургский коллектив потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал Деян Кулушевски.