Боярский: Никто не смеет говорить плохие слова в адрес «Зенита» после матча с «Ювентусом»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил игру питерского клуба в поединке Лиги чемпионов с «Ювентусом». Подопечные Сергея Семака уступили со счётом 0:1.

«Хорошая игра. Зенитовцы молодцы, несмотря на результат. Мне нравится, в каком состоянии находится команда, как работает Семак, как отважно играют футболисты. Мне всё очень симпатично.

«Ювентус» — великолепная команда, споров нет. Но не боги горшки обжигают, и у них могут быть проблемы. Нельзя сказать, что «Ювентус» был на голову выше, команды были равны по силам. Никто не смеет говорить плохие слова в адрес «Зенита» после этого матча», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».