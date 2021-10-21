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Лига чемпионов

Боярский: Никто не смеет говорить плохие слова в адрес «Зенита» после матча с «Ювентусом»

21 Октября 2021 • 00:19 Комментировать (1)
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил игру питерского клуба в поединке Лиги чемпионов с «Ювентусом». Подопечные Сергея Семака уступили со счётом 0:1.

«Хорошая игра. Зенитовцы молодцы, несмотря на результат. Мне нравится, в каком состоянии находится команда, как работает Семак, как отважно играют футболисты. Мне всё очень симпатично.

«Ювентус» — великолепная команда, споров нет. Но не боги горшки обжигают, и у них могут быть проблемы. Нельзя сказать, что «Ювентус» был на голову выше, команды были равны по силам. Никто не смеет говорить плохие слова в адрес «Зенита» после этого матча», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Лига Чемпионов Михаил Боярский
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Beorn_n
21 Октября 2021 в 00:22
Поэтому ру футбол в глубокой ж..пропасти. Потому что каждое свое поражение они постоянно оправдывают тем что играли хорошо но проиграли и ничего страшного. Понравилось как Черданцев после гола переобулся и сразу начал восхвалять Юве и прочить Зениту ЛЕ вместо прохода дальше по ЛЧ как до гола).
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