Бышовец назвал преимущества «Зенита» над «Ювентусом»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением касательно предстоящего поединка «Зенита» с «Ювентусом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Эксперт считает, что питерцы могут рассчитывать на положительный исход в данном противостоянии. Бышовец определил как минимум два аспекта, которые должны помочь российскому клубу обыграть соперника.

Первый из них – преимущество «Зенита» в физическом плане. Второй – фактор домашнего поля.

«Матч с «Ромой» был трудным, нервным и энергозатратным для «Ювентуса». Думаю, что ничейный результат будет оптимальным», - подчеркнул Бышовец в разговоре с Rusfootball.info