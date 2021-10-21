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Лига чемпионов

Деменко: «При всём уважении, шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов у «Зенита» нет» эксклюзив

21 Октября 2021 • 00:38 Комментировать
Зенит
0:1
Ювентус
окончен

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от «Ювентуса» со счётом 0:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Хочется похвалить «Зенит» за такую игру. Обидно, что проиграли этот матч, ничья сделала бы «Зенит» довольным. Радует то, как «Зенит» борется и противостоит такой хорошей команде с именами. Мы понимаем, что «Зенит» не мог играть по-другому, поэтому Семак поставил правильную схему 5-4-1 для того, чтобы искать свои моменты. В принципе, эти моменты были, пусть и не стопроцентные. Была возможность поймать «Ювентус». Думаю, подсознательно «Ювентус» устраивала ничья, если бы им нужно было обязательно выиграть, мы бы увидели другой матч, однозначно. «Зенит» надо похвалить и за качество игры, и да самоотдачу. Дали бой и «Челси», и «Зениту», смотрелись достойно.

Могу теперь сказать, что шанс «Зенита» на евровесну - это Лига Европы. При всём уважении, шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов у «Зенита» нет. Ни «Челси», ни «Ювентус» шансов не дадут. Все-таки по игре им «Зенит» всё равно уступает, там футболисты посильнее. Но «Зенит» показывает футбол, за который не стыдно. Но бороться за путёвку в плей-офф Лиги чемпионов после этого обидного поражения нереально. Понятно, что есть какие-то теоретические шансы, но чудо вряд ли произойдёт», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко
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