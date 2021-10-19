Ракицкий готов помочь «Зениту» в матче с «Ювентусом»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий может помочь «Зениту» в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». Об этом во время общения с представителями СМИ поведал наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Готов ли Ракицкий? Кроме Оздоева все футболисты работают в общей группе и готовы сыграть», - сказал специалист.

Напомним, что Ярослав не смог помочь петербургской команде в недавнем матче Премьер-лиги против тульского «Арсенала» (1:2). Защитник не попал в заявку из-за повреждения.

Встреча «Зенита» с «Ювентусом» состоится в Санкт-Петербурге в среду, 20 октября. Начало запланировано в 22:00 мск.