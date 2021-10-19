Семак: «Тяжело спрогнозировать, как будет развиваться матч с «Ювентусом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча в Лиге чемпионов против «Ювентуса». Наставник питерцев считает, что поединок обещает быть напряженным и тяжелым для его команды.

«Тяжело спрогнозировать, как будет развиваться игра. «Ювентус» - это машина, нацеленная на результат», - приводит слова Семака итальянское издание Football Italia.

Также российский специалист признался, кто из футболистов соперника производит на него наилучшее впечатление – тренер выделил Альваро Морату и двух центральных защитников, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

Добавим, что сама встреча пройдет уже завтра, 20 октября. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.