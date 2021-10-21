Крицюк: «Обидный гол в конце, могли отстоять ничью»

Страж ворот петербургского «Зенита» Станислав Крицюк поделился мнением о вчерашнем поединке с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Матч третьего тура группового этапа завершился поражением российской команды со счетом 0:1.

«Больше оборонялись. Искали удачу в контратаках. Обидный гол в конце. Игра складывалась так, что могли отстоять ничью», - передает слова голкипера Sport24.

Напомним, что решающий гол во вчерашнем поединке забил шведский вингер Деян Кулушевски. Швед поразил ворота «сине-бело-голубых» на 86-й минуте.

По итогам трех туров «Зенит» идет третьим, а «Ювентус» занимает первое место.